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Ukraine meldet nächtliche Drohnenangriffe - auch in Kiew
Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew erneut mit Kampfdrohnen iranischer Bauart (Shahed-136/131) angegriffen. Acht der landesweit insgesamt zwölf Angriffe hätten in der Nacht zum Freitag abgewehrt werden können, teilte der ukrainische Generalstab auf Facebook mit. Erstmals seit knapp einem Monat hätten russische Drohnen auch wieder die Hauptstadt Kiew beschossen. Zwischenzeitlich war nachts in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst worden.