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Frau fuhr in USA in falsche Auffahrt und wurde erschossen
Im US-Bundesstaat New York ist am Samstagabend eine junge Frau erschossen worden, nachdem sie mit ihrem Auto versehentlich in die Auffahrt eines fremden Hauses gefahren war. Der mutmaßliche Täter, ein 65-jähriger Mann, soll laut Polizei aus dem Haus gekommen sein und sofort auf das Auto geschossen haben. Dabei wurde die 20-Jährige tödlich getroffen. Der 65-Jährige wurde festgenommen und muss sich nun laut Sheriff Jeffrey Murphy unter anderem wegen Totschlags verantworten.