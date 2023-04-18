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Nach Tötung eines Joggers: Bärin JJ4 in Italien eingefangen
Die mit dem Code JJ4 bekannte Problembärin, die vor zwei Wochen in der norditalienischen Provinz Trentino einen 26-jährigen Jogger getötet hat, ist eingefangen worden. Die Bärin wurde von Förstern gefasst, nachdem sie in eine Rohrfalle geraten war. Sie wurde in einem mit Strom gesicherten Gehege des Tierpflegezentrums Casteller im Trentino untergebracht, teilten die Trentiner Behörden am Dienstag mit.