Eine 46-jährige Frau wurde am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo mit einem Messer angegriffen. Die Polizei riegelte das Gebäude ab, da sich der Verdächtige zunächst auf der Flucht befand. Rund zwei Stunden später wurde ein 54-jähriger Deutscher festgenommen, berichtet „Der Spiegel“. Die Tat löste einen Großeinsatz aus. Für die Bevölkerung bestehe laut Polizei keine Gefahr.

Zum Hintergrund der Tat sind noch keine Details bekannt. Laut Angaben der Polizei waren der Verdächtige und die Verletzte in einer Beziehung.

Frau wird notoperiert

Der Mann soll die Frau laut ersten Informationen inmitten des Einkaufszentrums erst niedergestochen und anschließend in Brand gesetzt haben. Die 46-Jährige wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst versorgt. Sie werde laut einem Polizeisprecher „aktuell notoperiert“, berichtet „Bild“. Im Einsatz stand auch ein Hubschrauber.

Mittlerweile ist das Einkaufszentrum wieder für Kunden geöffnet. Im Milaneo befinden sich rund 200 Geschäfte und Gastronomiebetriebe.