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Ephesos/Wien
Frühmittelalterliches Grab in antiker Latrine von Ephesos
Archäologinnen der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) legten eine Grabstätte aus dem Frühmittelalter von zwei um die Geburt herum verstorbenen Kindern in Ephesos frei, wobei der Fundort staunen lässt: Als letzte Ruhestätte diente den vermuteten Zwillingen ein stillgelegter Latrinenkanal im römischen Odeion mitten im einstigen Tempelbezirk der Artemis von Ephesos. Eine aktuelle Studie zeigt, dass das Grab sehr bewusst gewählt wurde und es eben nicht um eine "Entsorgung" ging.