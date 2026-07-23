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Wien
Neue Gentherapie am St. Anna Kinderspital
Das St. Anna Kinderspital erweitert sein medizinisches Angebot um eine der innovativsten Therapieformen: Künftig wird eine Gentherapie für Kinder und Jugendliche mit schweren Formen der Sichelzellkrankheit und schwerer Beta-Thalassämie angeboten. Die ersten Patientinnen und Patienten könnten bereits im Herbst behandelt werden, teilte die Institution mit. Die Therapie werde in Österreich nur an wenigen spezialisierten Zentren verfügbar sein - darunter Wien und Innsbruck.