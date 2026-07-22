Sie liegen unter Dach auf sauberem, goldgelbem Stroh mit Ausblick auf grüne Wiesen und Hügel, gehen zur Tränke, wo sie ein hochwertiges Milchaustauschprodukt aus Molke und Magermilchpulver zu sich nehmen und beäugen neugierig, aber scheu die Besucher. Die meisten sind schwarz-weiß und Kinder einer Holstein-Milchkuh, nur wenige sind kleine Fleckvieh- oder Braunvieh-Kälber und ganz selten ist wie diesmal ein rötlich-braunes Jersey-Kalb mit großen haselnussbraunen Augen dabei.

Alle scheinen sich schon gut an den neuen Standort gewöhnt zu haben, der nun für sieben bis acht Monate ihre Heimat sein wird. Sie sind männliche Kinder von Milchviehrasse-Kühen und daher problematisch für die Vermarktung. Nun werden sie unter ständiger Beobachtung aufgezogen in Radweg bei Feldkirchen von Paul Botthof, einem der Kalb-rosé-Produzenten Kärntens, die dafür sorgen, dass heimische Qualität auch daheim genossen werden kann.

Möchte Haupterwerbsbauer werden

Mit Einführung der Qualitätsmarke Kalb-rosé im Jahr 2024 durch die BVG Kärntner Fleisch hat sich auch für Paul Botthof eine neue Einkommensquelle erschlossen, die seinen Betrieb absichert. „Mein Ziel ist es, in einigen Jahren Haupterwerbsbauer werden zu können“, sagt der Landwirtschaftsmeister, der derzeit noch einen anderen Beruf ausübt und unterstützt von seinen Eltern seine Freizeit den 60 Kälbern widmet.

Stolz zeigt er den zweiten Laufstall, wo die größeren Kälber auch schon feste Nahrung in Form von Mais und Raufutter zu sich nehmen, woran sie sich spielerisch gewöhnt haben und was ihr Fleisch im Gegensatz zu einem Milchkalb zartrosa werden lässt. Auch sie haben Stroh und viel Platz zur Verfügung. „Hier haben sie beste Haltungsbedingungen“, betont BVG-Obmann Josef Fradler. Das sei in anderen Kalbfleisch-exportierenden EU-Ländern, wo Kälber in Riesenbetrieben auf Vollspaltenböden gemästet würden, nicht der Fall. „Durch die Kärntner Kalbfleisch-Strategie wollen wir die heimische Produktion aufbauen, Kälber-Exporte vermeiden und Importe von ausländischem Kalbfleisch verringern helfen.“ Je mehr Kalb-rosé-Produzenten, desto eher könne das gelingen.

„Erste Wochen sind am schwierigsten“

Paul Botthof hat den Schritt gewagt und viel dabei gelernt. Die größte Herausforderung sei es jedes Mal, den neuen Kälbern, die von verschiedenen Höfen kommen, beim Aufbau eines neuen Immunsystems zur Seite zu stehen. „Die ersten Wochen sind die schwierigsten“, sagt Botthof, der mit natürlichen Heilmitteln, Homöopathie, Elektrolyten und Leinsamenpulver viele Probleme in den Griff bekommt.

„Ich mache meine Tätigkeit mit Leidenschaft“, sagt er und freut sich über das Lob von Fradler, einem der ersten Kalb-rosé-Produzenten Kärntens und Mitinitiator der Erfolgsmarke Kalb-rosé Austria, die nun österreichweit jährlich 5000 Kälber mit AMA-Gütesiegel für den heimischen Markt sichert und über den Großhandel Einzug in die Gastronomie gehalten hat. Seit 2024 habe sich die Zahl der Betriebe, die nach Kalb-rosé-Austria-Standard mästen, verdoppelt und die Anzahl der Kälber fast verdreifacht, zieht Fradler positive Bilanz. 700 bis 800 Rosé-Kälber werden pro Jahr in Kärnten produziert.

42.000 exportiert, 68.000 importiert

Die Unterstützung durch das Land Kärnten sei ein lohnender Impuls für die Bauern, meinte Agrarreferent Martin Gruber, der es ebenso wie Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber als „Riesenaufgabe“ sieht, weitere Betriebe zu finden. Dass immer noch rund 42.000 österreichische Kälber exportiert und rund 68.000 importiert werden, um den Bedarf an weißem Kalbfleisch zu decken, sei ein Missstand, sind sich alle Beteiligten einig. „Jedes dritte Kalbswienerschnitzel wird aus ausländischem Kalbfleisch gemacht“, kritisierte Fradler.

„Wir kämpfen gegen professionelle Riesenfirmen, die günstig produzieren können“. Doch wer weißes Kalbfleisch wolle, solle wissen, dass die Kälber dann ohne Einstreu gehalten werden müssen, damit keine Raufaser verzehrt und das Fleisch nicht dunkel wird. Das Kalb rosé, das etwa acht Monate alt wird, habe ein zartes, rosa Fleisch. „Das ist ein Qualitätsmerkmal.“ Davon könne man sich am Rindfleischfest am 9. August am Gut Ossiacher Tauern überzeugen.