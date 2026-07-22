Und andererseits gibt es auf der Bayreuther Bühne 2027 gleich zwei Neuproduktionen zu sehen, nämlich "Parsifal" und "Lohengrin". Das entspreche dem Wunsch der Gäste, sagte Wagner: "Das Interesse des Publikums an Neuproduktionen und damit auch an neuen künstlerischen Handschriften ist generell sehr viel größer als an Wiederaufnahmen."