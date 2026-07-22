Bayreuth präsentiert 2027 gleich zwei Neuinszenierungen

Am Samstag eröffnen die Bayreuther Festspiele - und Festivalchefin Katharina Wagner lässt mit zwei Ankündigungen aufhorchen. Einerseits sollen die Inszenierungen des Wagner-Treibens aus Nachhaltigkeitsgründen künftig auch andernorts zu sehen sein. "Wir konzipieren sie so, dass sie nach ihrer Bayreuther Laufzeit möglichst weiter genutzt, ausgeliehen oder auch weiterverkauft werden können", so Wagner gegenüber der "Welt".