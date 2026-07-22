Und andererseits gibt es auf der Bayreuther Bühne 2027 gleich zwei Neuproduktionen zu sehen, nämlich "Parsifal" und "Lohengrin". Das entspreche dem Wunsch der Gäste, sagte Wagner: "Das Interesse des Publikums an Neuproduktionen und damit auch an neuen künstlerischen Handschriften ist generell sehr viel größer als an Wiederaufnahmen."
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Bayreuth
Bayreuth präsentiert 2027 gleich zwei Neuinszenierungen
Am Samstag eröffnen die Bayreuther Festspiele - und Festivalchefin Katharina Wagner lässt mit zwei Ankündigungen aufhorchen. Einerseits sollen die Inszenierungen des Wagner-Treibens aus Nachhaltigkeitsgründen künftig auch andernorts zu sehen sein. "Wir konzipieren sie so, dass sie nach ihrer Bayreuther Laufzeit möglichst weiter genutzt, ausgeliehen oder auch weiterverkauft werden können", so Wagner gegenüber der "Welt".