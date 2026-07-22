Motorrad Grand Prix von Österreich – die MotoGP am Red Bull Ring

2016 kehrte mit der MotoGP die Königsklasse des Motorrad-Rennsports nach 19 Jahren ohne Österreich-Grand-Prix in die Alpenrepublik zurück. Seither feiern Fans, Teams und Fahrer ein unvergleichliches Motorsport-Fest rund um zwei Räder im Herzen der Steiermark bei typisch österreichischer Gastfreundschaft und traumhafter Bergkulisse - besonders schätzen sie die Organisation an der Rennstrecke und die moderne Infrastruktur. Der „Motorrad Grand Prix von Österreich“ ist ein Highlight im Rennkalender und das Top-Event in Zentraleuropa!

Das Team des Red Bull Ring ist motiviert, den Fans ein aufregendes Rahmenprogramm mit Motorsport zum Anfassen zu bieten. Dazu zählen Pit Lane Walks, Autogramm-Sessions, der Styrian Green Carpet, der „MopedGP von Österreich“, spektakuläre Stunt- und Airshows sowie Live-Konzerte mit Festival-Feeling pur.

Von 2016 bis 2025 wurden am Red Bull Ring 12 Motorrad Grands Prix ausgetragen (jeweils ein Doppel-Grand-Prix 2020 und 2021). 2026 folgt der dreizehnte Austrian Grand Prix und wird erstmals seit 2016 im September ausgetragen.

Der Red Bull Ring liegt im Murtal, eingebettet in die steirischen Alpen, auf einer Anhöhe am Spielberg, zwischen Knittelfeld und Zeltweg. Seit 2011 bietet der Red Bull Ring am Gelände des ehemaligen Österreichrings, der 1969 eröffnet wurde, erstklassige Motorsportevents.