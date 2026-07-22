Zu wilden Szenen kam es in der Nacht auf Mittwoch auf einer Geburtstagsfeier im Bezirk Spittal. Zwischen dem Gastgeber, der seinen 30. Geburtstag feierte, und zwei seiner Gäste kam es zu einer Auseinandersetzung. Der Slowake gab daraufhin zwei Schüsse mit einer Schreckschusspistole in den Boden ab und bedrohte die beiden Männer. Das Einsatzkommando Cobra musste anrücken. Dem Mann wurde die Pistole sowie eine Glock samt Munition abgenommen.