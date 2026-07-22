Verbauungen, Wasserkraft und die Klimakrise würden Gewässer als Lebensraum schwächen. Zur Auswahl stehen nun der Tieflandfluss Lafnitz im Burgenland mit Revieren für Biber und Eisvogel und die Lavant in Kärnten, in der seltene Fischarten wie der Semling oder die Hundsbarbe beheimatet sind. Der Kamp ist Vertreter aus Niederösterreich, die Vöckla in Oberösterreich. Sie ist der Lebensraum für den Huchen, den vom Aussterben bedrohten "König der Fische". Mehr als die Hälfte der heimischen Fischarten gilt laut Roter Liste hierzulande als gefährdet oder ist bereits verschwunden.

Als Fluss aus Salzburg steht die Saalach zur Auswahl, für die Steiermark die Schwarze Sulm. Der Lech ist einer der letzten Tiroler Wildflüsse und kann ebenfalls gewählt werden. Er ist Heimat für die geschützte Strauchart Deutsche Tamariske und Brutraum für den Flussuferläufer. Der Vorarlberger Alpenfluss Meng vertritt das Ländle, in der Hauptstadt ist es die Donau. Sie verbindet Wien mit den Donau-Auen, einer der größten Auenlandschaften in Europa. Dort finden Seeadler, Biber, Eisvogel und viele Fischarten Lebensräume.

(S E R V I C E - Das Online-Voting findet bis zum 1. September unter https://www.wwf.at/fluss-des-jahres/ statt)