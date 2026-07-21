In Österreich kennt man 3 Skorpion-Arten.

Alle 3 Arten sind gefährdet.

Das heißt: Es gibt nur noch wenige von diesen Tieren.

Sie stehen unter strengem Naturschutz.

Das heißt: Man darf sie nicht fangen oder töten.

Sie werden höchstens 5 Zentimeter groß.

Österreich ist das Land, das am weitesten im Norden liegt, wo diese Skorpione noch leben.

Der Klima-Wandel sorgt kaum dafür, dass mehr Skorpione aus dem Süden nach Österreich kommen.

Das liegt daran, dass Skorpione nur wenige Meter im Jahr wandern.

„In Österreich muss man sich keine Sorgen machen“, sagt Christoph Hörweg.

Er leitet die zoologische Abteilung für wirbellose Tiere ohne Insekten im Naturhistorischen Museum Wien.

Zoologisch heißt: Die Abteilung beschäftigt sich mit Tieren.

„Die Skorpione, die bei uns vorkommen, sind nicht gefährlich“, sagt Hörweg.

Das Gift der Skorpione kommt aus dem Stachel.

Ein Stich tut nicht mehr weh als ein Bienen-Stich oder ein Wespen-Stich.

Die letzte große Untersuchung darüber, wo diese Tiere leben, wurde 2023 gemacht.

Sie stammt von Christian Komposch.

Die Untersuchung heißt „Rote Liste gefährdeter Tiere Kärntens“.

Sie wurde vom Ökoteam Graz gemacht.

Das Ökoteam Graz ist ein Institut für Tier-Ökologie und Naturraum-Planung.

Tier-Ökologie heißt: Es wird erforscht, wie Tiere leben und welche Umwelt sie brauchen.

Naturraum-Planung heißt: Es wird geplant, wie Natur geschützt und erhalten werden kann.

In der Untersuchung steht, wo die 3 Skorpion-Arten leben.

Der Triestiner Skorpion lebt nur an wenigen Orten.

Er ist vom Aussterben bedroht.

Das heißt: Es gibt nur noch sehr wenige Tiere.

Der Ypsilon-Alpenskorpion wird auch Gammaskorpion oder Karawanken-Skorpion genannt.

Diese Art lebt nur im Süden von Kärnten in den Karawanken.

Sie ist stark gefährdet.

Das heißt: Es gibt nur noch wenige Tiere und die Art könnte verschwinden.

Das Gleiche gilt für den Deutschen Alpenskorpion.

Er lebt von Oberkärnten bis Osttirol.

Auch in Nordtirol leben nur wenige Tiere dieser Art.

Neue Untersuchungen aus Slowenien zeigen, dass es in den Kärntner Südalpen vielleicht noch weitere Skorpion-Arten gibt.

Diese Arten wurden bisher noch nicht entdeckt.

„Wenn Sie in Österreich einen Skorpion sehen, ist das etwas ganz Besonderes“, sagt Hörweg.

Nicht ungeschaut in Spalten und unter Steine greifen

Wenn Sie einen Skorpion sehen, machen Sie ein Foto.

Laden Sie das Foto auf iNaturalist.org oder naturbeobachtung.at hoch.

So können Forschende beobachten, wo Skorpione leben.

Forschende sind Menschen, die etwas wissenschaftlich untersuchen.

Außerdem sollten Sie versuchen, nicht von einem Skorpion gestochen zu werden.

„Greifen Sie nie ohne hinzusehen in Felsspalten oder unter Steine“, sagt Hörweg.

Diese Regel lernen auch Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres und der Deutschen Bundeswehr.

Dort lernen sie den sicheren Umgang mit giftigen Tieren.

In Krems und in Kärnten

Skorpione brauchen viele Verstecke.

Zum Beispiel Steine, Blockhalden, Felsspalten, Laub oder totes Holz.

Totes Holz heißt: Das Holz stammt von abgestorbenen Bäumen oder Ästen.

Je mehr verschiedene Verstecke es gibt, desto besser können Skorpione dort leben.

In Krems an der Donau lebt schon seit dem Mittelalter eine Gruppe von Triestiner Skorpionen.

Das Mittelalter war die Zeit vor ungefähr 500 bis 1.000 Jahren.

Viele Menschen in Krems helfen mit, diese seltenen Tiere zu schützen.

Sie melden ihre Beobachtungen den Forschenden.

So soll verhindert werden, dass diese Skorpione aussterben.

Im Naturhistorischen Museum Wien kann man derzeit einen besonders großen Skorpion sehen.

Er ist Teil der Sonder-Ausstellung „Gutes Sammeln, böses Sammeln“.

Eine Sonder-Ausstellung ist eine Ausstellung, die nur für eine bestimmte Zeit gezeigt wird.

Der Riesen-Skorpion wurde 1942 auf der Insel Kreta gefunden.

Kreta ist eine Insel in Griechenland.

Der Skorpion ist 10 Zentimeter groß.

71 Arten winziger Pseudoskorpione

Christoph Hörweg beschäftigt sich vor allem mit Pseudoskorpionen.

Pseudoskorpione sind sehr kleine Tiere.

Sie werden nur wenige Millimeter groß.

Sie sehen Skorpionen ähnlich, haben aber keinen Stachel.

Ein Beispiel ist der Bücherskorpion.

Pseudoskorpione zeigen, wie vielfältig die Natur an einem Ort ist.

Sie sind auch wichtig für das natürliche Gleichgewicht.

In Österreich gibt es 71 Arten von Pseudoskorpionen.

Auch hier helfen viele Menschen mit, die Tiere zu beobachten.

Man findet sie zum Beispiel unter Baumrinden, in totem Holz oder im Laub.