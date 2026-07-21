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Kitzbühel
Ofner scheidet in Kitzbühel wieder in erster Runde aus
Sebastian Ofner hat seine Negativserie in Kitzbühel am Dienstag fortgesetzt. Der 30-jährige Steirer unterlag dem Slowaken Alex Molcan in Runde eins nach nur 68 Minuten und einer schwachen Leistung 4:6,4:6, womit er bereits zum vierten Mal en suite in der Gamsstadt eine Auftaktniederlage erlitten hat. Vom ÖTV-Quartett spielt nur Jurij Rodionov im Achtelfinale am Mittwoch gegen den als Nummer 4 gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry (3. Match nach 11.00 Uhr/live ServusTV).