„Was sehe ich da?“ fragt Kiana Hall, während sie das ungewöhnliche Geschöpf mit dem Handy filmt. Das graue Wollknäuel hat einen kurzen, buckeligen Oberkörper, überproportional lange Beine und einen kurzen Schwanz. Sein Gang erinnert an einen Pavian. Hall postet das Video auf Instagram und gibt dem Tier den Namen „Jimothy“. Der Grund? „Weil er wie ein Jimothy aussieht“, meint die 33-Jährige gegenüber der Seattle Times.

Der Clip ging innerhalb kurzer Zeit viral und hat mittlerweile (Stand: 21. Juli) fast acht Millionen Aufrufe. Viele zweifelten anfangs an der Echtheit des Videos und dachten, es wäre KI-generiert. In den darauffolgenden Tagen posteten jedoch weitere Einwohner des Seattler Stadtteils Ballard Fotos und Videos des faszinierenden Tieres. Ben Trammell lud ein Video hoch, das Jimothy als Jungbären mit seiner Familie zeigt. „Die Familie nutzte unseren Garten als sichere Zuflucht für ihre nächtlichen Ausflüge. Er war so klein und ungeschickt, aber seine Mutter und seine Geschwister waren immer geduldig und fürsorglich“, schreibt Trammell unter dem Instagram-Post.

Grund für seinen untypischen Körperbau dürfte ein Short-Spine-Syndrom sein. Dieses ist vor allem bei Hunden bekannt, kann aber auch bei anderen Säugetieren vorkommen. Trotz seiner Verfassung scheint Jimothy aber durchaus überlebensfähig. Dass er es ins Erwachsenenalter geschafft hat, sei ein gutes Zeichen, meint Tierärztin Marcie Logsdon gegenüber der Seattle Times: „Ich war überrascht und ehrlich gesagt auch ein wenig inspiriert davon, dass er so resilient ist.“

Damit ist sie nicht allein. Online findet man inzwischen unzählige Zeichnungen, die den kleinen Überlebenskünstler darstellen. Hinter der lokalen Töpferschule befindet sich ein Graffiti, angefertigt vom Street-Art-Künstler Andrew Miller, das den Waschbären auf Beutezug zeigt. Andere haben sich Jimothy tätowieren lassen. Die Seattler Stadträtin Alexis Mercedes Rinck rief bereits den „Jimothy Summer“ aus.

Bei dem ganzen Hype sollte man jedoch nicht vergessen, dass es sich um ein wildes Tier handelt. Zwar sind Waschbären in US-Städten weit verbreitet und koexistieren großteils friedlich mit ihren menschlichen Nachbarn, dennoch mahnt das Amt für Fischerei und Wildtiere des Bundesstaats Washington, dem Tier nicht zu nahe zu kommen und bei Verdacht auf einen medizinischen Notfall den Veterinärdienst zu rufen.