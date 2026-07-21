Wie die deutsche „Bild“ berichtet, sind Comedian Luke Mockridge (37) und seine Partnerin, die Maskenbildnerin Jenny, Eltern geworden. Vor rund einem Jahr feierte das Paar im August 2025 in Kanada still und heimlich seine Hochzeit. Und nun folgte also der Nachwuchs: Das Paar freue sich über einen Sohn, ein Wunschkind, wie „Bild“ von Freunden der beiden erfahren haben will. Das Boulevardblatt veröffentlicht zudem Fotos, die den Komiker und Schauspieler in lässigem Freizeit-Look mit Kinderwagen zeigen.

Wie der Bub heißt, ist indes nicht bekannt – Mockridge und seine Frau halten ihr gemeinsames Privatleben überwiegend von der Öffentlichkeit fern.

Mockridge, der kanadisch-italienische Wurzeln hat und in Deutschland lebt, zählte dort einige Jahre zu den erfolgreichsten Comedians. 2019 warf ihm Podcasterin Ines Anioli sexualisierte Gewalt vor, die er bestritt. Die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen ein. 2021 berichtete der „Spiegel“ auch von übergriffigem Verhalten gegenüber anderen Frauen. Mockridge zog sich längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurück. Für Negativschlagzeilen sorgte er auch 2024, als er sich abwertend über Behindertensportler geäußert hatte.