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Budapest
Ungarn - Durchsuchungen bei Ex-Regierungspartei Fidesz
In Ungarn ist die Fidesz-Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Viktor Orbán Ziel einer Durchsuchung geworden. "Die Staatsanwaltschaft des Verwaltungsbezirks Bacs-Kiskun führt in einem im Zusammenhang mit dem Nationalen Kulturfonds eröffneten Strafverfahren Ermittlungen wegen des Vergehens der Veruntreuung und anderer Straftaten", sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Region Bacs-Kiskun liegt im Süden Ungarns.