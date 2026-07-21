Das Geheimnis eines erfüllten Lebens

Manchmal braucht es keinen großen Neuanfang, sondern nur einen neuen Blick auf die Welt. Genau dazu lädt Arnold Mettnitzer in seinem inspirierenden Buch „Die Verzauberung der Welt“ ein. Denn während die Kindheit irgendwann endet, kann das Kindsein ein Leben lang bleiben – als Quelle von Neugier, Staunen und echter Lebensfreude.

Von Kindern können wir lernen, den Augenblick bewusst zu erleben, den Mut zu haben, Fragen zu stellen, die Dinge beim Namen zu nennen und das Gewohnte immer wieder mit frischen Augen zu betrachten. Diese Haltung schenkt Kreativität, Leichtigkeit und die Kraft, aus festgefahrenen Routinen auszubrechen.

Anhand zahlreicher persönlicher Geschichten und tiefgründiger Gedanken zeigt der Bestseller-Autor, Psychotherapeut und Theologe Arnold Mettnitzer, warum gerade diese spielerische Offenheit der Schlüssel zu einem erfüllteren Leben sein kann. Aktuelle Studien bestätigen: Wer sich Neugier, Kreativität und Begeisterungsfähigkeit bewahrt, erlebt mehr Zufriedenheit im Alltag und begegnet Stress gelassener.

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