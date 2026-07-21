Ein 80-Jähriger war Montagabend in Tisens von seiner Tour nicht mehr zurückgekehrt. Der Mann war vermutlich abgestürzt. Er wurde im Zuge einer Suchaktion tot aufgefunden. Eine etwa 60-jährige deutsche Urlauberin wiederum stürzte Dienstagfrüh in Pfelders im Passeiertal auf dem Tiroler Höhenweg unweit der Zwickauer Hütte rund 200 Meter in den Tod, berichteten Südtiroler Medien.

Der Einheimische war nicht von der Wanderung zum „Schönegg“ zurückgekehrt. Daraufhin setzte seine Tochter den Notruf ab. Zahlreiche Einsatzkräfte machten sich auf die Suche und entdeckten schließlich den leblosen Körper des Mannes.

Bei dem Unfall im Passeiertal war die 60-Jährige offenbar an einer einfachen Stelle ausgerutscht und daraufhin über einen Steilhang abgestürzt. Die Frau war Teil einer Wandergruppe. Sie verstarb laut den Berichten noch an der Absturzstelle.