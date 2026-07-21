Große Freude in der doch recht großen weststeirischen Darts-Community: Der Verband Professional Darts Corporation Europe, kurz PDC Europe, kommt mit einer Turnierreihe nach Voitsberg. „Ab dem 7. August starten die Turniere in Voitsberg“, informiert Dart Sport Voitsberg. Stattfinden werden die zehn Turniere im Café-Pub UP in Voitsberg. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Voranmeldungen sind jeweils eine Woche vor dem Turnier über DartConnect möglich. Maximal werden 24 Spieler beziehungsweise Spielerinnen pro Turnier zugelassen. Die besten 32 Spieler der Österreich-Ost-Region qualifizieren sich für das Finalturnier und spielen dann um einen Platz bei der PDC Super League in Deutschland mit.