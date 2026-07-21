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Wien
Grüne verlangen mehr Aufklärung in Causa Marktsamtchef
Nach den massiven Vorwürfen gegen den ehemaligen Leiter der Wiener Magistratsabteilung 59 (Marktamt) haben die Wiener Grünen am Dienstag mehr Aufklärung verlangt. In einer schriftlichen Anfrage an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will die Fraktion wissen, "wer, was, wann gewusst hat", so Vorsitzender Peter Kraus bei einer Pressekonferenz. In der Causa rund um den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck verlangten die Grünen dessen Rücktritt.