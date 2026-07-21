Es war eine weite Anreise, die manche Mitglieder jüngst auf sich genommen haben, immerhin fand die heurige Tagung des Altbürgermeisterclubs (ABC) Liezen in Wildalpen statt. ABC-Vorsitzender Hermann Baumann hatte dorthin geladen, immerhin war er 13 Jahre lang Bürgermeister der östlichsten Gemeinde des Bezirks. Er und der aktuelle Ortschef Stefan Ganser begrüßten 40 Besucher und zeigten ihnen einen Teil der Schönheiten und Besonderheiten Wildalpens.

Besuch bei der Kläfferquelle © KK

Besonders beeindruckt waren die Clubmitglieder von der Kläfferquelle, von der aus täglich rund 220.000 Kubikmeter bestes Trinkwasser nach Wien fließen. Groß war auch das Interesse, als es im Anschluss ins Wasserleitungsmuseum ging, in dem die Geschichte der 1910 eröffneten Wasserleitung nach Wien dargestellt wird.

Bei der Neuwahl, die im Rahmen der Tagung durchgeführt wurde, ging der Vorsitz vom Osten des Bezirks in seine Mitte. Neuer Vorsitzender ist Karl Lackner, einstiger Bürgermeister von Donnersbach. Zu seinem Stellvertreter wurde Gerhard Schweiger aus Trieben gewählt.