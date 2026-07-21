Die „Nacht der Kontrolleure“ liegt weiter wie ein Schatten über dieser Tour de France. Der Aufschrei bei den Stars ist groß, auch nachdem bekannt geworden ist, dass ein Richter in Paris die nächtlichen Dopingkontrollen bei Jonas Vingegaard (2 Uhr) und Tadej Pogačar (5 Uhr) zwischen zwei schweren Bergetappen genehmigt hatte. Weil Vingegaard nach dieser kurzen Nacht dann prompt stürzte, sich das Schlüsselbein brach und die Tour aufgeben musste, ist ihm die Solidarität des Pelotons gewiss. Sind die Dopingjäger hier zu weit gegangen?

Grundsätzlich gilt: Dopingkontrollen finden zwischen 6 Uhr und 23 Uhr statt. Nächtliche Kontrollen sind zwar möglich, unterliegen aber strengeren Richtlinien. Nach dem Reglement des Radsport-Weltverbandes UCI, der sein Anti-Doping-Programm 2021 an die International Testing Agency (ITA) übertragen hat, benötigt es dafür „ernsthafte und konkrete Verdachtsmomente, dass der Fahrer möglicherweise in Dopingaktivitäten verwickelt ist“.

Inzwischen hat die ITA bestätigt, dass ein Richter in Paris die nächtlichen Kontrollen von Pogačar und Vingegaard vorab genehmigt hat. Auch die Pariser Staatsanwaltschaft erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: „Die für Freiheits- und Haftangelegenheiten zuständigen Richter sind auch dafür zuständig, über Anträge auf nächtliche Anti-Doping-Kontrollen zu entscheiden.“ Um welche Verdachtsmomente es geht, ist aber nicht bekannt.

Tatsächlich sind Kontrollen in der Nacht die einzige Möglichkeit, den Einsatz verbotener Substanzen aufzudecken, die schnell wieder aus dem Blutkreislauf verschwinden. Wenn sie etwa vor dem Schlafengehen eingenommen werden und im normalen Kontrollfenster nicht mehr nachweisbar sind.

Der Teamchef von EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, der nach seiner Profi-Karriere ein Dopinggeständnis abgegeben hatte, erklärte, dass nächtliche Tests die Ära des Blutdopings vor Jahrzehnten hätten aufdecken können, wenn es sie damals schon gegeben hätte. „Hätte uns die UCI 2001 um 2 Uhr morgens kontrolliert? Dann wären wir alle gesperrt worden – und dem Radsport wären 25 Jahre Drama erspart geblieben.“

Pogačar war als Gesamtführender der Tour bis dahin ohnehin täglich nach jeder Etappe getestet worden. Vingegaard war sein erster Verfolger im Klassement. Offen bleibt die Frage, weshalb ausgerechnet die beiden weltbesten Fahrer in derselben Nacht kontrolliert wurden.

Die ITA erklärte lediglich, dass für den Zeitpunkt einer Kontrolle „eine Reihe relevanter Faktoren und Informationen berücksichtigt wird“. Zugleich betonten die Dopingjäger: „Das darf jedoch nicht als Beweis dafür gewertet werden, dass ein Fahrer gegen Anti-Doping-Regeln verstoßen hat oder eines solchen Verstoßes verdächtigt wird.“ Nach Angaben des niederländischen Visma-Teams von Vingegaard führte die ITA diese Kontrollen auf Anweisung oder mit Genehmigung der französischen Anti-Doping-Agentur (AFLD) durch.

Vingegaard will sich nicht festlegen

Vingegaard selbst wollte über die Ursache seines verhängnisvollen Sturzes „nicht spekulieren“, befeuerte mit seinem Statement aber die hitzige Debatte. Ob ihm nach der Kontrolle in der Nacht zuvor und rund 160 Kilometern im Rennen womöglich die Konzentration fehlte? „Man kann wohl sagen, dass es sicher nicht förderlich war. Ob das der Grund ist, darüber wage ich nicht zu spekulieren. Es mag durchaus eine Rolle gespielt haben.“

Pogačar erklärte: „Nach einer Nacht, in der der Schlaf ruiniert wird, könnte das durchaus eine Rolle gespielt haben. Seine Tour ist ruiniert. Das ist wirklich traurig. Schlaf ist wichtig. Die Erholung des Körpers ist entscheidend. Wenn man auch nur ein bisschen die Konzentration verliert... Und die Strecke dort war wirklich gefährlich.“

Auch Red-Bull-Star Remco Evenepoel sprang dem Dänen bei und bezeichnete die Vorgänge als „Schande“. „Wäre mir das passiert, würde ich mein Team heute Nacht losschicken, um die Verantwortlichen ebenfalls um 3.00 Uhr morgens zu wecken und ihnen am eigenen Leib spüren zu lassen, wie das ist – und ihnen mitten in der Nacht Blut abzunehmen.“

Er forderte ein Einschreiten der Fahrergewerkschaft CPA. Diese betonte – wie alle Fahrer –, den Kampf gegen Doping nicht infrage zu stellen. Ziel sei vielmehr ein wirksameres und zugleich intelligenteres Kontrollsystem, das die Grundrechte der Athleten sowie deren Gesundheit und Erholung stärker berücksichtige. Die Fahrervereinigung warf zudem die Frage auf: „Wäre es nicht sinnvoller, stärker in wissenschaftliche Forschung und neue Technologien zu investieren, anstatt die Zahl besonders einschneidender unangekündigter Kontrollen zu erhöhen?“

Aus dem Off meldete sich sogar Lance Armstrong – der größte Dopingsünder der Radsport-Geschichte – zu Wort. „Sie klopften an die Tür und weckten ihn mitten während der Tour de France. Zwei Uhr morgens – das ist eine Frage der Menschenrechte. Ich bin sprachlos“, sagte Armstrong in seinem Podcast „The Move“, wenngleich der Texaner sicher nicht als bester Fürsprecher für die heutige Fahrergeneration taugt.

Armstrong besprach die Geschehnisse mit dem britischen Tour-Sieger Bradley Wiggins. Sie spekulierten, dass Vingegaard nach dem langen Transfer nach der Etappe zuvor wohl erst gegen 1 Uhr im Bett gewesen sei. „Er war gerade erst eingeschlafen, und eine Stunde später wurde er wieder geweckt. Wir sind uns doch alle einig, dass das nicht in Ordnung ist, oder?“, sagte Wiggins.

Im Fall von Pogačar und Vingegaard heißt es weiter warten, die Ergebnisse der umstrittenen Nachtkontrollen liegen nicht sofort vor. Die Analyse einer Probe kann nach Angaben der ITA mehrere Wochen dauern. Die Tour de France endet am 26. Juli in Paris.