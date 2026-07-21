Der Crash war gegen 6.40 Uhr in Fahrtrichtung Wien passiert. Der vom 74-jährigen Deutschen gesteuerte Pkw kam rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Leitschiene, die sich in das Kfz bohrte. Mehrere Rettungsfahrzeuge und Feuerwehren sowie die Polizei rückten in der Folge aus.

Für den Lenker und seinen 44-jährigen Beifahrer und Landsmann kam jede Hilfe zu spät. Die 82-Jährige - auch sie stammt aus Deutschland - wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 15" in das Kepler Universitätsklinikum Med Campus III nach Linz geflogen. Auf der A1 bildete sich während der Bergungsarbeiten ein rund 14 Kilometer langer Stau.