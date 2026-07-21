Die britische Sängerin Jessie J verkündete gemeinsam mit ihrem (Ex-)Partner Chanan Safir Colman das Aus ihrer Beziehung auf Instagram. „Chanan und ich haben uns vor einiger Zeit entschieden, unsere romantische Beziehung zu beenden“, schreiben sie in dem gemeinsamen Posting.

Es sei eine „traurige und schwierige Situation“, doch man habe sich entschieden, sie gemeinsam zu bewältigen. Dabei spielt der gemeinsame Sohn eine große Rolle. „Wir haben uns darauf konzentriert, diese Veränderung privat und positiv zu bewältigen, um für unseren Sohn und für uns selbst ein gesundes und glückliches Umfeld für die gemeinsame Erziehung zu schaffen.“

Die Entscheidung, die Trennung öffentlich zu machen, begründete die Sängerin damit, dass sie Gerüchten und falschen Darstellungen vorbeugen wollte. „Im Rampenlicht ist das der einfachste Weg, die Wahrheit zu erzählen“, erklärte sie.

Seit 2023 ein Paar

Dabei wolle man sich mit „Liebe, Respekt und Fürsorge“ begegnen. Zukünftige Fotos, auf denen sie als Familie zu sehen sind, seien also nicht gelogen, sondern zeigen die Wahrheit – auch wenn sie und Colman kein Paar mehr sind, erklärt Jessie J. „Wir ziehen Sky gemeinsam groß und lieben ihn, gestützt durch eine positive Freundschaft.“

2023 machten Jessie J und Chanan Safir Colman ihre Beziehung öffentlich, geheiratet hat das Paar jedoch nie. Im Mai 2023 kam der gemeinsame Sohn auf die Welt.

Brustkrebs-Diagnose

Die Sängerin hat schwierige Monate hinter sich und musste mit gesundheitlichen Rückschlägen zurechtkommen. Die Beziehung sei in dieser Zeit ein starker Rückhalt gewesen. Sie erhielt 2025 die Diagnose Brustkrebs. Trotz der frühen Erkennung der Krankheit unterzog sie sich einer Operation und konnte schließlich im Mai 2026 feierlich verkünden, dass sie krebsfrei sei.