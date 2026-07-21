Ein Angriff auf eine der Anlagen am Sonntag habe zu einem Teilausfall der Produktion geführt, teilte das staatliche Unternehmen ebenfalls auf Telegram mit. Eine weitere Anlage sei bei einem Angriff am Montag beschädigt worden.

Unterdessen machte der Internationale Währungsfonds (IWF) den Weg frei für die sofortige Auszahlung von rund 690 Millionen Dollar an die Ukraine. Der IWF-Vorstand habe eine Überprüfung des Finanzierungsprogramms für das Land abgeschlossen, erklärte der Fonds am Dienstag. Die Ukraine habe trotz des Krieges ihre Finanzstabilität aufrechterhalten können.

Die wirtschaftlichen Aussichten hätten sich jedoch eingetrübt. Gründe dafür seien vor allem die verstärkten russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur sowie indirekte Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten. Zudem habe sich die Umsetzung von Reformen verlangsamt. Die Ukraine wird mit einem Kreditprogramm in Höhe von 8,1 Milliarden Dollar unterstützt. Mit der jüngsten Freigabe steigen die bisherigen Auszahlungen auf etwa 2,2 Milliarden Dollar.