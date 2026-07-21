Schon traditionell war die Zielsetzung der Graz Giants zu Beginn der Saison: Das Erreichen der Austrian Bowl. Der Dämpfer folgte für die Footballer aus Eggenberg aber schnell: Die ersten beiden Saisonspiele gingen verloren, das große Ziel schien schnell in die Ferne zu rücken. Zweifel? Fehlanzeige. „Nein, wir haben hart genug trainiert, um am Ende unser Ziel zu erreichen“, sagt Christoph Kipperer. Der Sportliche Leiter der Giants führt fort: „Am Anfang einer Saison weiß man nie genau, wie auch die anderen Teams so drauf sind. Aber wir haben uns gut gefangen und dann einen Lauf gestartet.“

Es folgten vier Siege in Serie, bis zum Ende des Grunddurchganges musste man sich ohnehin nur ein weiteres Mal geschlagen geben: den Danube Dragons. Und die Wiener sind es auch, gegen die es am Samstag (19 Uhr, ORF Sport+) in Maria Enzersdorf in der Austrian Bowl für die Steirer um den ersten Staatsmeistertitel seit 2008 geht. Prunkstück der Giants ist die Defensive, die mit Franz Korger nicht umsonst den wertvollsten Defensivspieler der Liga (MVP) in den eigenen Reihen hat. Aber auch in der Offense sind die Giants immer stärker geworden, allen voran Quarterback Bastian Steinmair. Als eines der wenigen Teams vertrauen die Grazer einem österreichischen Talent auf der Spielmacher-Position. Und das sollte sich bezahlt machen. Kipperer: „Schon im Herbst hat Basti mit seinen Receivern trainiert und da haben wir ihn sogar bremsen müssen, weil er fast zu viel wollte.“ Die ganze Last der Offense sollte aber nicht auf den Schultern des Quarterbacks liegen. „Es haben sich über die Saison einige Spieler herauskristallisiert, die in den wichtigen Momenten da sind. Egal ob Lauf- oder Passspiel. Oder ob es ein Block der Offensive Line ist.“

Kipperer weiß genau, was auf seine Truppe gegen die Dragons zukommt. Der Quarterback der Wiener, Walter Kuhlenkamp, ist gleichzeitig auch der beste Läufer seines Teams. „Das müssen wir unter Kontrolle haben. Er hat das Halbfinale für die Dragons fast alleine gewonnen.“ Gelingt das, wäre der erste Grazer Meistertitel seit 18 Jahren zum Greifen nahe. „Es juckt schon extrem. Das ist genau das, wofür wir arbeiten. Am Ende der Saison zählt nur der Titel. 2008 war ich selbst als Spieler noch dabei und weiß daher, dass das etwas ganz Besonderes ist. Unter Team hat die letzten Jahre hart gearbeitet und hätte es sich verdient.“