Gerade einmal zwölf Jahre ist Louis Fegerl alt, und doch ist er schon Europameister in der U15-Klasse. In Gondomar (POR) sicherte sich das Ausnahmetalent gemeinsam mit seinem spanischen Partner Ladimir Mayorov die Goldmedaille im Doppel. Erst im August wird Fegerl, Sohn der beiden ehemaligen österreichischen Nationalspieler Stefan Fegerl und Li Qiangbing, 13 Jahre alt, könnte also noch zwei Jahre in der U15-Kategorie antreten. In der kommenden Saison zieht es den Youngster auf Vereinsebene aber bereits in die erste Bundesliga – und zwar nach Kapfenberg. In der abgelaufenen Saison spielte Fegerl für die Steirer bereits in der zweiten Bundesliga und schaffte es trotz seines jungen Alters auf Anhieb in die Top zehn der Einzelrangliste. „Wir haben mit Wolfgang Heimrath schon lange ein sehr gutes Verhältnis, er war schon Unterstützer, als ich noch klein war“, sagt Stefan Fegerl. Darum entschied sich die Tischtennis-Familie, den Sohnemann ins Mürztal zum KSV zu schicken. „Wolfgang führt den Verein mit Herzblut und wir glauben schon, dass Louis auch dort schon vorne dabei sein kann.“

Derzeit weilt das Talent in Peking – bis Ende August wird die Familie von Mama Li Qianbing besucht. Urlaub für den Junior nach dem U15-EM-Titel? Papa Stefan lacht: „Naja. Ein paar Tage schon, aber dann wird er schon wieder trainieren.“ Und zwar in der Profi-Mannschaft von Peking. „Mein Schwiegervater Li Xiaodong ist als Tischtennis-Trainer in China so bekannt wie bei uns ein Hans Krankl oder Toni Polster im Fußball. Darum gibt es für Louis die Möglichkeit, bei den Profis mitzutrainieren.“ Der jüngste U15-Europameister aller Zeiten, erst im August wird Louis Fegerl 13 Jahre alt, möchte sein Spiel im Training mit Weltklasse-Athleten weiter verbessern. „Dort trainiert er mit seinen – hoffentlich – zukünftigen Konkurrenten“, sagt Stefan Fegerl, selbst Europameister von 2015. „In China trainieren sie im Alter von Louis schon sechs, sieben Stunden am Tag. Bei uns sind es zwei Stunden, da hat man nicht die Möglichkeiten wie in Asien.“ Der Vater erfolgreicher Ex-Spieler, die Mutter ebenfalls. Zieht man da unweigerlich Vergleiche mit sich selbst und dem Sohnemann? „Nein, das geht ja auch nicht. Ich habe erst mit 14 Jahren so richtig mit dem Tischtennis begonnen“, sagt Stefan Fegerl. „Aber ich denke, wenn ich als 12-Jähriger gegen den 12-jährigen Louis jetzt spielen würde, würde er mir acht oder neun Punkte vorgeben.“

Neben seinem Wechsel nach Kapfenberg, wo er bei den „Großen“ spielt, steigt Louis Fegerl in der WTT-Series in die U17 und U19-Kategorie auf, obwohl er U13 und U15 spielen könnte. Stefan Fegerl erklärt, warum: „In seiner Altersklasse hat er das Maximum erreicht, könnte sich in der Weltrangliste gar nicht mehr verbessern, also muss er es in der U17 und U19 versuchen.“ Und dann? „Dann wäre es schön, wenn er auch im Einzel um EM-Medaillen mitspielt.“