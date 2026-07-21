Seit mehr als 25 Jahren nutzt Helene Porta die Pflegeprodukte von Channoine. Die luxuriöse Wirkstoffkosmetik vertreibt sie jetzt auch in ihrem neu eröffneten Geschäft „Channoine Beautypoint by Helene Porta“ in der Kainacher Straße 26 in Bärnbach. „Aus meiner persönlichen Begeisterung für hochwertige, wissenschaftlich entwickelte Hautpflege entstand der Wunsch, diese Erfahrung auch mit anderen Menschen zu teilen“, sagt Porta. In ihrem Beautypoint bietet sie auch Beratungen an, führt etwa Hautanalysen durch.

Eröffnung © Robert Cescutti

Zur Eröffnungsfeier kamen zahlreiche Gäste, auch eine Delegation der WKO Voitsberg kam vorbei, um der Unternehmerin zu gratulieren: Lukas Kalcher, Leiter der Regionalstelle Voitsberg, Georg Reschen, Regionalstellenobmann-Stellvertreter, und Riki Vogl, Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ wünschten Porta viel Erfolg mit ihrem neuen Kosmetikhandel.