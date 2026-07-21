Nach dem Unfall kurz vor 11.00 Uhr beim Rückbau der sogenannten Werkstatt in Göstritz auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels wurde der 54-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit schweren Blessuren vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Für einen 45-jährigen Kroaten, ebenfalls Mitarbeiter einer beauftragten Firma, kam jede Hilfe zu spät.

Bei dem Arbeitsunfall in Mistelbach hatte ein 34-Jähriger gemeinsam mit einem Kollegen Photovoltaikpaneele vom Dach einer Firmenhalle entfernt. Kurz nach 11.00 Uhr dürfte der Mann aus dem Bezirk Weiz auf eine Lichtplatte gestiegen und eingebrochen sein. Der Steirer stürzte knapp sieben Meter ab. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag er im Landesklinikum Mistelbach seinen Verletzungen. In beiden Fällen führen die jeweils zuständigen Arbeitsinspektorate Erhebungen.