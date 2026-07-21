Ein paar Zeilen, ein sauberer Reim und möglichst viel Schmäh: Beim 81. Villacher Kirchtag bekommt eine alpenländische Tradition erstmals einen eigenen Platz im Programm. Am Freitag, 31. Juli, wird von 20 bis 21 Uhr am Tanzboden auf dem Unteren Kirchenplatz spontan gereimt und gesungen. Durch das Gstanzlsingen führt Moderatorin Conny Bürgler. Auch ein Fernsehteam der Servus-TV-Sendung „Heimatleuchten“ wird dabei sein. An ihrer Seite wird Peter Martinschitz sein, in dessen Familie seit Generationen an Kirchtagen und Feierlichkeiten gstanzlt wird.

Die Idee entstand bei der Suche nach Neuheiten für den heurigen Kirchtag. Statt etwas völlig Neues zu erfinden, griffen die Verantwortlichen auf eine alte Tradition zurück. „Es soll aber kein Gstanzlsingen auf einer Bühne werden, bei dem ein Chor singt. Wir wollen die Besucher einbinden“, sagt Martinschitz. Eine Stunde lang soll erklärt, ausprobiert und gelacht werden.

Tradition nicht nur am Kirchtag

„Viele wissen nicht, dass das Gstanzl am Ossiacher See recht verbreitet ist“, so der 51-Jährige. Besonders beim Kirchtag zog man von Haus zu Haus und sang Gstanzln. Die Verse konnten jemanden hochleben lassen, ihm aber ebenso humorvoll den Spiegel vorhalten. Wer auf einen geübten Sänger oder eine geübte Sängerin traf, musste mit einer Antwort rechnen. „Dann wird hin und her gesungen. Das kann minutenlang gehen“, erzählt Martinschitz. Dieses Wechselspiel soll nun auch in Villach entstehen.

Meist besteht ein Gstanzl aus zwei beziehungsweise vier kurzen Zeilen, die sich paarweise oder über Kreuz reimen. Vorgetragen wird häufig im Dreivierteltakt und in Mundart. Entscheidend ist, dass die Pointe sitzt. Ein gutes Gstanzl darf necken, spotten und auch einmal derb werden, sollte aber nie unter die Gürtellinie gehen.

ServusTV-Moderatorin Conny Bürgler wird das Gstanzlsingen am Villacher Kirchtag moderieren. Die Aufnahmen werden für eine TV-Dokumentation verwendet © KK/ServusTV, Knoche

Der Name dürfte vom italienischen „stanza“ für Strophe abgeleitet sein. Im Alpenraum entwickelte sich daraus eine Form des gesungenen Stegreifwitzes. Gstanzln entstanden dort, wo Menschen zusammenkamen: im Wirtshaus, beim Tanz, bei Sängerabenden oder auf Hochzeiten. Auch in Kärnten gibt es zahlreiche Hochzeiten, wo die Gäste das Brautpaar humorig und gereimt auf die Schippe nehmen.

Lange galt das Singen vor allem als Sache der Männer. Inzwischen haben sich auch viele Frauen einen Namen gemacht. Eine von ihnen ist Renate Maier aus Niederbayern. Die als Gstanzlkönigin bekannte Rottalerin sorgte 2019 bei ihrem Auftritt auf der Festbühne am Rathausplatz für Lachtränen.

Die Bayerin Renate Maier ist die Gstanzlkönigin und sorgte 2019 auf der Festbühne am Rathausplatz für Lachtränen © Helmuth Weichselbraun

Nicht nur Männer singen Gstanzl

Gute Gstanzlsänger greifen Beobachtungen aus dem Publikum auf und verarbeiten aktuelle Ereignisse. Manche Verse entstehen tatsächlich erst im Moment. Andere gehören zu einem überlieferten Grundstock, der über Generationen weitergegeben und immer neu angepasst wird.

Lange galt das Singen vor allem als Sache der Männer. Inzwischen haben sich auch viele Frauen einen Namen gemacht. Eine von ihnen ist Renate Maier aus Niederbayern. Die als Gstanzlkönigin bekannte Rottalerin sorgte 2019 bei ihrem Auftritt auf der Festbühne am Rathausplatz für Lachtränen.