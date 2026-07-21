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Wien
Baumeister für Neuzusammenstellung von Seeanemonen entdeckt
Seeanemonen-Zellen sind vielseitig wie ein Haufen Klemmbausteine. Werden sie getrennt, kann sich daraus in Kürze ein neues Tier zusammensetzen. Die Bauführung übernimmt der "Notch-Signalweg", berichtet der Wiener Biologe Ulrich Technau: "Er steuert die Ausbildung der Körperachse und die Organisation verschiedener Gewebeschichten." Ähnliches bewerkstelligt er auch bei Menschen, wenn sich ein Embryo entwickelt. Die Studie ist im Fachjournal "Nature Communications" erschienen.