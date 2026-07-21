Betrugsfälle gibt es leider wie Sand am Meer. Doch dieser unterscheidet sich von vielen anderen. Denn die Opfer wurden von den Betrügern fast drei Jahre lang abkassiert.

Der Reihe nach: Zwei derzeit unbekannte männliche Täter täuschten einem Ehepaar aus dem Bezirk St. Veit/Glan vor, dass sie ihre finanzielle Lage durch eine Investition bei einer Finanzfirma verbessern könnten. Das Ehepaar wurde von den Tätern im September 2023 telefonisch kontaktiert und zu einem persönlichen Treffen in Klagenfurt überredet.

Geld war weg

Im Zuge mehrerer Treffen schafften es die beiden Betrüger das Ehepaar zu Investitionen in der Höhe von mehreren zehntausend Euro zu verleiten. Nach der erfolgten Investition brach der Kontakt zu den Tätern ab und es konnte das Geld nicht mehr behoben werden. Die Erhebungen zu dem Fall sind noch nicht abgeschlossen.