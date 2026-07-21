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Pjöngjang/Seoul
Nordkorea und Russland bekräftigen ihr Bündnis
Nordkorea und Russland haben bei einem Treffen ihrer Außenminister in Moskau ihre enge Partnerschaft bekräftigt. Nordkoreas Außenministerin Choe Son Hui und ihr russischer Amtskollege Sergej Lawrow hätten sich am Montag zu ihrem dritten strategischen Dialog getroffen, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Im Mittelpunkt der Gespräche habe die Umsetzung des 2024 unterzeichneten Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft gestanden.