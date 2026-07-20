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London
Mordanklage im britischen Fall Ann Widdecombe
Im Fall um die britische Brexit-Ikone Ann Widdecombe ist der zuvor als Tatverdächtiger geltende 28-jährige Brite wegen Mordes angeklagt worden. Der Mann aus der Grafschaft South Yorkshire werde am Dienstag vor Gericht erscheinen, teilte der Crown Prosecution Service, die Anklagebehörde von England und Wales, mit. "Die Ermittlungen der Polizei zu den Motiven des Angeklagten dauern an, darunter auch die Prüfung eines möglichen politischen oder terroristischen Hintergrunds."