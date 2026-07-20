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München
Vertragsverlängerung fix: Laimer bleibt bis 2029 bei Bayern
ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer hat sich wie erwartet mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Wie die Bayern am Montag mitteilten, unterschrieb der 29-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2029. Diesem Schritt war ein monatelanger Poker zwischen dem Salzburger und den Münchnern vorausgegangen. Bereits vor vier Wochen während der Fußball-WM in den USA hatte Laimer den Verbleib mehr oder weniger bestätigt.