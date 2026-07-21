Die Ballsaison ist für den SK Sturm heute ab 20.30 Uhr eröffnet. Die Grazer empfangen im Hinspiel der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation Heart of Midlothian. „Uns erwartet ein richtig schwieriges Spiel. Wir wissen, dass Hearts bis zur letzten Runde um die schottische Meisterschaft gespielt hat, so wie wir. Aber wir hatten eine gute Vorbereitung und ich denke, jeder in unserer Mannschaft hat ein gutes Gefühl“, sagte Jon Gorenc Stankovic, der in dieser Saison nach dem Karriereende von Stefan Hierländer Kapitän Nummer eins ist.

Volle Überzeugung

An die möglichen Gegner im Fall eines Weiterkommens oder eines Scheiterns gegen die Schotten verschwendet man beim SK Sturm keinen einzigen Gedanken. „Wir sind nur auf dieses Spiel fokussiert, denken an nichts anderes“, sagte Stankovic. Trainer Fabio Ingolitsch freut sich auf den Auftakt und sagte: „Endlich geht es los. Wir wollen positiv in die Saison starten, die für uns mit diesen K.o.-Spielen sehr spektakulär beginnt.“

Er möchte, dass sich seine Mannschaft auf die eigenen Stärken konzentriert und damit den Gegner vor Probleme stellt. „Wir können zu Hause dem Gegner schon wehtun, dafür braucht es aber eine volle Überzeugung und eine sehr gute Leistung“, so Ingolitsch, der mit einem Sieg eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche schaffen möchte. „Wir wollen vorlegen und wir müssen vorlegen, wenn wir eine Runde weiterkommen wollen“, so der Trainer.

Weiper steht im Kader

Die Analyse des Gegners war trotz des Umbaus der Schotten nicht anders als sonst. Die Beschaffung des Bildmaterials war eine Herausforderung, die Analyst Philipp Mikovits hervorragend löste. Mit dem neuen Trainer Wouter Vrancken hat sich das Spiel der Schotten verändert. Der „Trainer des Jahres“ in Belgien setzt auf spielerische Elemente, nicht auf lange Bälle. Sturm nicht zur Verfügung stehen Leon Grgic und Filip Rozga. Neo-Stürmer Nelson Weiper wird jedenfalls im Kader sein.