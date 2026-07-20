Aus vorerst unbekannter Ursache war es Montagnachmittag vor 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 64 südlich von Weiz gekommen. Die Stadtfeuerwehr Weiz war mit drei Fahrzeugen und 13 Kräften vor Ort.

Ersten Informationen zufolge dürften zwei Pkw in der Wanne Preding kollidiert und dabei zwei Personen unbestimmten Grades verletzt worden sein. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren im Einsatz. Stand 17.30 Uhr war der Einsatz jedenfalls wieder beendet.