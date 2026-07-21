Ein Klassentreffen ist immer etwas Besonderes – in Erinnerungen schwelgen, alte Anekdoten austauschen und erleben, wie sich die ehemaligen Klassenkameraden und -kameradinnen entwickelt haben. Ein außergewöhnliches Treffen dieser Art fand vergangenen Freitag in der BHAK Voitsberg statt. Dort trafen nämlich die ersten Maturantinnen und Maturanten der Schulgeschichte wieder aufeinander. Als sie maturierten, im Jahr 1976, wurde die BHAK Voitsberg noch als Expositur der BHAK/BHAS Graz geführt. Erst nach ihrem Abschluss erhielt die Schule ihre Selbstständigkeit, auch das Schulgebäude wurde erst später gebaut. Damals fand der Unterricht in der Voitsberger Schillerstraße statt.

Rund 25 „Ehemalige“ nahmen an dem Treffen teil, darunter auch zahlreiche ehemalige Lehrkräfte. Michael Hiebler, provisorischer Leiter der Schule, führte die Gruppe durch das Schulgebäude, anschließend wurde sowohl verstorbenen Mitschülern und Mitschülerinnen als auch Lehrerinnen und Lehrern gedacht. Im Anschluss ging es zum gemeinsamen Mittagessen in die Gasslmühle. Ausklingen ließ die Gruppe den Nachmittag dann noch beim Buschenschank Zach in Ligist.

Organisiert wurde das Treffen von Elsa Scherz, Edith Anderle, Regina Sutter und Heinz Kürzl, dem damaligen Klassenvorstand.