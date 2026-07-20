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Wien
"Kühlkammer to go" in Sommerkollektion der Bestattung Wien
Ob "Finale Position"-Picknickdecke mit Kreideumriss oder Kühltasche mit "Kühlkammer to go"-Aufdruck: Fans von schwarzem Humor können auch dieses Jahr Asche für neue Produkte des Bestattungsmuseums Wien hinlegen. Bereits im Vorjahr erhältlich war die Sonnencreme "Für echte Leichenblässe", sie ist heuer auch wieder Teil der Sommerkollektion. Mit den gewitzten Produkten will die Bestattung Wien mit einem Augenzwinkern genau den Themen begegnen, denen man sonst lieber ausweicht.