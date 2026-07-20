Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Weer
Offenbar Fuchs gesehen: Unfall in Tirol mit drei Verletzten
Ein Auffahrunfall hat in der Nacht auf Montag auf der Inntalautobahn (A12) in Weer in Tirol (Bezirk Schwaz) mindestens drei Verletzte gefordert. Ein 35-Jähriger war mit seiner Partnerin und einjährigen Tochter in Richtung Innsbruck unterwegs gewesen, als er angeblich einen Fuchs auf der Fahrbahn sah und stark abbremsen musste. Ein 34-jähriger Österreicher konnte in Folge nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte in den Pkw des Rumänen.