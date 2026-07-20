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Wien
Kraftvolle Geburtstagsparty mit Wolf Alice in Wien
Die Band Wolf Alice hat auf ihren bisherigen Veröffentlichungen eine spannende Reise vom Grunge geprägten Alternative-Rock zu eingängigeren Pop-Arrangements mit 70er-Jahre-Einschlag auf dem aktuellen Album "The Clearing" unternommen - und sich dabei nicht verbogen. Dass man genreübergreifende Musik wie aus einem Guss klingen lassen kann, untermauerten die Briten am Sonntag in der Wiener Arena. Sängerin Ellie Rowsell feierte beim Open Air ihren 34. Geburtstag.