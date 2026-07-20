Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Frankfurt am Main
Vier Mitarbeiter am Frankfurter Airport an Malaria erkrankt
Vier Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens haben sich mit Malaria infiziert. Übertragen worden sei die Tropenkrankheit durch eine im Flieger mitgereiste Mücke, sagte ein Flughafensprecher. Trotz Sicherheitsmaßnahmen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Insekt etwa in der Fracht verstecke und beim Erblicken des Tageslichts zusteche. Die betroffenen Mitarbeiter hatten den Angaben zufolge unter anderem in der Gepäckabfertigung gearbeitet.