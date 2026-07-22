Die Franz-Pichler-Straße in Weiz dient vielen: Auf knapp 800 Metern findet man ein Café, einen Sparmarkt, eine Allgemeinmedizinerin, das Jugendhaus, das Innovationszentrum, die polytechnische Schule, das LKH, das Rote Kreuz und hunderte Wohnungen. Hier trifft Jung auf Alt, Fußgänger auf Autofahrer.

Seit Jahren wohnen in der belebten Straße Günther Stark und Karl Enthaler. Mit dem Ausbau des Poly, dem Stadtparkquartier sowie der großen Kreuzung Kapruner-Generator-Straße/Birkfelder-Straße kam auch der Verkehr.

„Viele benutzen die Straße, um den Ampeln auszuweichen. Ein 50er wird hier kaum gefahren. Die Leute sehen, sie haben freie Bahn, und rasen mit einem 100er durch“, berichtet Stark. Das ermutigte ihn und seinen Nachbarn dazu, eine Bürgerinitiative zu gründen. Das große Ziel war die Einführung einer 30er-Zone.

„Hier leben sehr viele ältere Menschen. Ihnen ist es fast nicht mehr möglich, ohne Risiko die Straße zu queren“, erzählt Stark und bezieht sich unter anderem auf einen tragischen Unfall aus dem Vorjahr. Eine Pkw-Lenkerin übersah in besagter Straße einen 85-jährigen Fußgänger. Er wurde durch die Kollision schwer verletzt.

Beschilderung „unzureichend“

Die beiden Herren wandten sich mit einer Unterschriftenliste von Anrainern im Februar an die Stadtgemeinde Weiz. Man stieß auf offene Ohren. Seit Ende Juni gilt in der Franz-Pichler-Straße eine 30er-Beschränkung.

Seit Ende Juni gilt in der Franz-Pichler-Straße nun vom Volkshaus bis zum LKH eine 30er-Beschränkung © KLZ / Julia Kammerer

Doch noch nehmen die beiden Anrainer wenig davon wahr. „Wie sollen die Leute davon erfahren, wenn die Gemeinde nicht informiert?“, fragt sich Stark. Abgesehen davon ist die Beschilderung für die Pensionisten nicht ausreichend: „Biegt man als Autofahrer von der Birkfelder-Straße in die Franz-Pichler-Straße ein, sieht man diese Tafel nicht.“ Die beiden Anrainer wollen auf die neue 30er-Zone aufmerksam machen und wandten sich an die Kleine Zeitung.

Gerd Holzer, Vizebürgermeister und Verkehrsreferent der Stadt, stellt klar, dass sich an den Markierungen nichts ändern wird. Auf der Höhe des Innovationszentrum wurde aber eine Geschwindigkeitsanzeige-Tafel montiert, um die Autofahrer für die neue Beschränkung zu sensibilisieren. Holzer: „Wir haben fast flächendeckend in der Stadt einen 30er, bis auf die Vorrangstraßen.“