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Toulon
Heftige Waldbrände in Südfrankreich
Begünstigt durch Hitze und Trockenheit sind in Südfrankreich mehrere Waldbrände ausgebrochen. Das heftigste Feuer wütete am Sonntag laut Behörden im Gebiet von Taradeau im Département Var, wo mehr als 600 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Angefacht durch Wind breiteten sich die Flammen rasch in Richtung der Kleinstadt Les Arcs-sur-Argens aus. In beiden Orten wurden 150 Menschen in Sicherheit gebracht. Mehrere Häuser wurden zerstört.