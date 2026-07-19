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Georgetown
Fähre mit 133 Menschen vor Küste Guyanas gekentert
Nach dem Untergang einer Fähre vor der Küste Guyanas mit 133 Menschen an Bord werden Dutzende Menschen vermisst. Die Such- und Rettungsarbeiten kämen voran, erklärte der Infrastrukturminister des südamerikanischen Landes, Juan Edghill, am Sonntag. 67 Menschen hätten das Unglück überlebt und seien gerettet worden, darunter 15 Kinder. 66 weitere Menschen würden jedoch weiter vermisst.