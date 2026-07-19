Schwere Verletzungen erlitt eine 74-jährige Frau aus Graz bei einem Unfall mit einem E-Scooter am Samstagabend in Mureck in der Südoststeiermark. Die Grazerin wollte auf einem Campingplatz von ihrer Parzelle zu den öffentlichen Toilettenanlagen fahren.

Am Weg kam die Frau allerdings mit dem Vorderrad in ein Schlagloch und stürzte kopfüber vom Scooter. Die 74-Jährige war ohne Helm unterwegs und erlitt durch den Aufprall schwere Kopfverletzungen. Das Rote Kreuz brachte die Pensionistin ins LKH Südweststeiermark nach Wagna, sie wurde aufgrund ihrer Verletzungen aber anschließend nach Graz in die Universitätsklinik überstellt und dort stationär behandelt.

E-Scooter-Unfälle nehmen zu

Die Zahl der E-Scooter-Unfälle nimmt zu. Allein in Graz erhöhten sich die Unfallzahlen von 2024 auf 2025 um 40 Prozent.