Auto stürzt 100 Höhenmeter ab: drei Verletzte in Roppen

Ein mit drei Personen besetztes Auto ist am Samstagabend im Bereich der Reichenbachalm in Roppen (Bezirk Imst) rund 100 Höhenmeter abgestürzt. Der 19-jährige Lenker war in einer Kurve vom Schotterweg abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, die Insassen wurden dabei aus dem Wagen geschleudert und teils schwer verletzt, berichtete die Polizei. Die Unfallursache war unklar.