Am Beifahrersitz war der 40-jährige Autobesitzer gesessen, am Rücksitz ein 27-Jähriger. Letzterer wurde nur leicht verletzt und setzte die Rettungskette in Gang. Der Lenker und der Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 27-Jährige wurde ins Krankenhaus Zams gebracht.