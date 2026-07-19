Betrunkener Lenker schlief bei laufendem Motor am Steuer

Betrunken und schlafend am Steuer - so wurde ein 27-jähriger Mann aus dem Kärntner Bezirk Spittal an der Drau in der Nacht auf Sonntag von der Polizei in Oberdrauburg erwischt. Einem Passant war aufgefallen, dass der Lenker schon längere Zeit bei laufendem Motor mit seinem Pkw am Straßenrand gestanden war. Als die Beamten die Atemluft des Fahrers kontrollierten, stellten sie mittels Testgerät eine mittelgradige Alkoholisierung fest.