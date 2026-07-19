Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Kärnten: Am Samstag gegen 23.20 Uhr wurde die Polizei zu einem Fahrzeug in Oberdrauburg, im Bezirk Spittal/Drau beordert. Das stand seit längerer Zeit mit laufendem Motor am Fahrbahnrand. Vor Ort wurde ein Mann (27) aus dem Bezirk Spittal schlafend am Lenkerplatz des Pkw angetroffen.

Im Zuge der Lenkerkontrolle wurde eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt. Dem 27-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der Mann wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal angezeigt.