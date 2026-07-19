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Salzburg
Salzburger "Jedermann" mit deutlicher Abnützungserscheinung
Am Ende half weder die neue Buhlschaft noch der nackte Jedermann. In ihrem dritten Jahr zeigte sich Robert Carsens "Jedermann"-Inszenierung bei den Salzburger Festspielen sichtlich abgenützt. Zumindest der Wettergott war gut gestimmt: Die Premiere am Samstagabend konnte bei lauen Temperaturen am Domplatz stattfinden. Ansonsten blieb die Inszenierung des Hofmannsthal-Klassikers das, was sie auch in den vergangenen zwei Jahren schon war: ein gefälliges Antanzen gegen den Tod.